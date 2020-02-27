В четверг, 27 февраля, Украина начала переговоры с Британией о политическом сотрудничестве, включая и визовый диалог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двухстороннему соглашению политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что "ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог".

Также Украина получила безвиз с "горячей" страной. Напомним, что Украина подписала важный документ с Колумбией. А также Украина потеряла безвиз с двумя странами.