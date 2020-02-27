26 февраля Кейт Миддлтон посетила олимпийский стадион в Стратфорде, в Лондоне, проинспектировав его работу, поскольку герцогиня является патроном организации SportsAid. Об этом сообщается на официальной страничке Кенгсингтонского дворца в Instagram.

Кэтрин решила не просто пообщаться с администрацией спортивной арены, но и лично посоревноваться с атлетами. Для этого супруге принца Уильяма пришлось снять деловой костюм и заменить его на "спортивки", а вместо лодочек на шпильке отдать предпочтение удобным кроссовкам.

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Для появления на спортивной площадке герцогиня выбрала костюм в темно-зеленых тонах, а именно – кюлоты со стрелками от Zara. Облегающая трикотажная кофточка была заправлена в брюки. На плечи наброшен темно-синий пиджак от Smythe, который герцогиня сняла во время тренировки. На ножках – кроссовки от Marks & Spencer.

Даже для такого выхода супруга принца Уильяма подобрала яркие аксессуары. Свой спортивный образ в зеленых тонах Кэтрин дополнила серьгами с зелеными камнями и перстнем от Monica Vinader и кулоном от Daniella Draper.

Даже в спортивной форме Кэтрин выглядела очень стильно.

Отмечается, что 26 февраля ее соперником в беге стал молодой спринтер Эммануэль Ойинбо-Кокер.

Миссия организации SportsAid состоит в поддержке юных спортсменов от 12 до 18 лет, которые готовятся к Олимпийским и Паралимпийским играм. Ежегодно благотворительная организация оказывает поддержку более 1000 спортсменам. Организация под патронажем герцогини Кембриджской (с 2013 года) обязуется брать на себя частичное покрытие расходов на обучение будущих чемпионов.

В пресс-службе королевского двора Великобритании подчеркивают, что прошедшее мероприятие также было приурочено к еще одной важной цели. Кэтрин рассказывала присутствующим, какую роль родители и опекуны играют в спортивном успехе своего ребенка.

Герцогиня присоединилась к юным спортсменам, принявшим участие в серии соревнований по легкой атлетике, прежде чем встретиться с родителями и опекунами спортсменов SportsAid, чтобы узнать об их опыте, проблемах, с которыми они сталкиваются, и о влиянии поддержки, которую они оказывают.

К слову, Кейт Миддлтон неоднократно подчеркивала, что она – настоящая фанатка спорта. Во время обучения в частном колледже Мальборо (Marlborough College) в графстве Уилтшир, Кэтрин полупрофессионально играла в теннис, хоккей и нетбол, а также занималась прыжками в высоту.

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