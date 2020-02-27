В Британии возрасло число зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В Великобритании зафиксировали коронавирус еще у двух пациентов. В результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 15, передает BBC.
Министерство здравоохранения сообщило, что двоих людей с положительными результатами перевели в специализированные инфекционные центры в Ливерпуле и Лондоне. Предварительно, эти люди заразились, когда находились в Италии и на Тенерифе.
В то же время сообщается, что на данный момент в стране не было зафиксировано случаев передачи вируса от человека человеку. Британское правительство надеется, что может сдержать вспышки.
Сообщается, что в Великобритании уже более 7000 человек прошли тестирование на вирус. С 15 лиц с положительным результатом, 8 - были выписаны из больницы.
Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" в 20 стран. В четверг, 27 февраля, три подозрения на коронавирус Covid-19 было зафиксировано в Одесской области, но ни одно из них не подтвердилось.
Также читайте о том, что в Японии закроют все школы из-за коронавируса.
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