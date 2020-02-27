Число зараженных коронавирусом украинцев на Diamond Princess возросло [ Редактировать ]
Количество зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Как отметили в пресс-службе ведомства, граждане Украины - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess были доставлены с коронавирусом в больницы Токио. Состояние здоровья украинцев удовлетворительное.
"По состоянию на 26.02.2020 в среднем 4 граждан Украины, у которых диагностировали наличие вируса Covid-19 были госпитализированы в медицинские учреждения города Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинском", - сообщили в МИД Украины.
При этом в ведомстве отметили, что другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера Diamond Princess.
Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" в 20 стран. В четверг, 27 февраля, три подозрения на коронавирус Covid-19 было зафиксировано в Одесской области, но ни одно из них не подтвердилось.
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