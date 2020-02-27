Количество зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в пресс-службе ведомства, граждане Украины - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess были доставлены с коронавирусом в больницы Токио. Состояние здоровья украинцев удовлетворительное.

"По состоянию на 26.02.2020 в среднем 4 граждан Украины, у которых диагностировали наличие вируса Covid-19 были госпитализированы в медицинские учреждения города Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинском", - сообщили в МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера Diamond Princess.

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