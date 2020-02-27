І від заходу на схід країни. На передовій сьогодні порівняно тихо. Від початку доби російські окупаційні війська відкритого вогню не вели, проте це ще не означає повного затишшя, - кажуть у штабі. Бойовики продовжують підступну війну - встановлюють розтяжки і підсилають диверсантів. Про ситуацію на Луганщині- Ігор Левенок.

Шлях до села Кримського. Подолати його не просто. Асфальтована дорога під окупантами. Ґрунтова перетворилася на місиво з багнюки. Нею їздить лише військова техніка, та навіть не вся.

Тільки з допомогою трактора на військовому санітарному автомобілі потрапляємо в село. На околицях Кримського укріпилися наші піхотинці. Нині це одна з найгарячіших ділянок фронту.

"Кожен день. Це уламки зі станкового протитанкового гранатомета. І уламок з градини «партизан». І перельоти були в село по місцевим жителям".

"Спалахи були ого-го, я так думаю це були 152 чи 122 гаубичні. Я думаю, їм був наказ із Москви нас потрошки кошмарить. Я думаю провокують на те, щоб ми щось серйозне підтягли, відповіли, а вони потом плакать в ОБСЄ чи в ООН, що злі укропи їх кошмарять", - говорить Петро, військовослужбовець збройних сил України.

Часто наші бійці на тому боці бачать так званих "казачків".

"Ну в папахах, оце во в шапках весь із себе в черкесках. Наверноє ще й і з шаблями".

Втім, армійці кажуть - окупанти регулярно атакують першими. Прострілюють місцевість. Це вже як за правило. Не рідко нишпорять по лісосмугах у сірій зоні. Підкрадаються до українських позицій. Ставлять розтяжки, міни. Тож чекати на алярм нам довго не довелося. З боку ворога загуркотіла зброя.

От зараз наші бійці помітили активність бойовиків. З того боку почали лунати кулеметні черги. Армійці запросили дозволу аби відсікти вогнем ворога.

Тільки вогонь у відповідь вгамовує найманців.

"Сім шістдесят два і даже більше постоянно работают и работают".