Жителі Греції протестують проти прийому мігрантів [ Редактировать ]
Неспокійно і на грецьких островах Лесбос, Хіос та Самос. Місцеві жителі протестують проти будівництва нових таборів для мігрантів. Страйк оголосили адмінустанови, підприємства та крамниці. Напередодні народний гнів вилився в сутички з поліцією.
Мітингарі напали на готель, де розмістили додаткові підрозділи силовиків - вони мали охороняти території для забудов. Грецький уряд планує закрити всі старі табори для біженців і на п'яти егейських островах облаштувати нові, закритого типу.
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