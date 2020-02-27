Неспокійно і на грецьких островах Лесбос, Хіос та Самос. Місцеві жителі протестують проти будівництва нових таборів для мігрантів. Страйк оголосили адмінустанови, підприємства та крамниці. Напередодні народний гнів вилився в сутички з поліцією.

Мітингарі напали на готель, де розмістили додаткові підрозділи силовиків - вони мали охороняти території для забудов. Грецький уряд планує закрити всі старі табори для біженців і на п'яти егейських островах облаштувати нові, закритого типу.