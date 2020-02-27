Прем'єр-міністр Великої Британії знову потрапив під шквал критики. Опозиція звинувачує його в неадекватній реакції на повені в країні. І закликає відвідати постраждалий регіон та поспілкуватися з людьми, будинки яких затопило. Репортаж нашої британської кореспондентки Світлани Чернецької.

Це не знаменитий озерний край. А фермерські угіддя Північного Йоркширу. І зазвичай це суходіл. Втім, через потужні зливи річка розлилася на сотні гектарів. Захисні бар'єри не витримують натиску потоку. Ще сотням людей довелося покинути свої домівки через загрозу життю. І за прогнозами, вода прибуватиме й далі.

"А це що тут у нас - табуретки плавають собі. Наче на затопленому кораблі. Мої ноги просто відмерзають. Але погляньте, мені, може, й не вдалося врятувати пральну машинку, зате я вберіг холодильник. Дуже тішуся", - говорить Саймон Барнслі, постраждалий від повеней у Шрусбері.

Від моменту першого затоплення минуло вже три тижні. І за весь цей час прем'єр-міністр жодного разу не відвідав цей регіон. Це не залишилось непоміченим серед його опонентів. Адже за традицією, у надзвичайних ситуаціях глава уряду інспектує стан справ на місці та підбадьорює постраждалих.

"Як країна може довіряти прем'єр-міністрові, який працює на пів ставки й ховається в тінь під час критичної ситуації? Тобто він знайшов час на частування спонсорів партії на дуже вишуканому вечорі, а виїхати в регіон, який потерпає від повеней, і підтримати людей часу немає", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції парламенту Великої Британії.

Сам Джеремі Корбін, хоч і не прем'єр, але в зону стихії навідався ще минулого тижня. І наполягає, уряд не розуміє усього масштабу проблеми. Тож і реагує неадекватно. Приміром, досі не спромігся скликати засідання комітету надзвичайних ситуацій "Кобра".

"Кобра лишень означає, що засідання уряду проводять у кімнаті А. Це не єдина кімната для зустрічей. Мій опонент чудово знає, що від початку повеней було проведено безліч урядових засідань, і я ними керував", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Щоправда, прем'єр так і не пояснив, чому все ж таки не поїхав до постраждалих. Минулого разу, коли частину країни накрило паводками, Борис Джонсон навідався до затопленого регіону. Але цей досвід виявився не надто приємним. Адже йому довелося відбиватися від атак людей. На кожному кроці прем'єра звинувачували в повільній реакції уряду та недостатній допомозі. І дуже ймовірно, що цього разу ситуація була б такою ж.