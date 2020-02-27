Як українці оцінюють дії влади на Донбасі: соціологічні дані [ Редактировать ]
70 відсотків українців не бачать успіхів у діях влади щодо припинення війни на Донбасі. Це дані соцопитування, яке провів у лютому Київський міжнародний інститут соціології.
При цьому, лише двадцять п'ять процентів респондентів вважають, що влада - на правильному шляху. Не визначилися, або відмовилися відповісти близько п'яти відсотків опитаних громадян.
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