70 відсотків українців не бачать успіхів у діях влади щодо припинення війни на Донбасі. Це дані соцопитування, яке провів у лютому Київський міжнародний інститут соціології.

При цьому, лише двадцять п'ять процентів респондентів вважають, що влада - на правильному шляху. Не визначилися, або відмовилися відповісти близько п'яти відсотків опитаних громадян.