А влада вже говорить про "План Б" у спробах вирішити проблеми на Сході. Глава МЗС Вадим Пристайко заявив: шукають альтернативи Мінським угодам. Мовляв, "домовленості зупинилися і не дають прогресу".

Зокрема, у міністерстві пропонують обговорити введення миротворчої місії, про яку не йшлося у Мінських угодах. Реакція на заяви міністра закордонних справ вже з’явилася на сайті "Опозиційної платформи - За життя". Слова очільника МЗС прокоментував народний депутат Сергій Льовочкін.

"Немає інших шляхів до миру, окрім прямого діалогу всіх сторін, реалізація домовленостей, досягнутих в Парижі та прийняття законів, передбачених Мінськими угодами .Якщо керівництво МЗС цього не розуміє і своїми пропозиціями затягує війну - його потрібно терміново міняти", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.