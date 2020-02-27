Каждый год накануне первого дня Великого поста верующие отмечают Прощеное воскресенье. В 2020 году этот праздник выпадает на 1 марта.

Считается, что если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию в еде, теряет всякий смысл. Ведь постятся люди во имя веры и покаяния. В этот день следует в первую очередь прощать других, и после этого также просить прощения самому.

Прежде всего, в Прощеное воскресенье прощения надо попросить у своих родителей, даже, если вы ничего плохого не сделали. Возможно, иногда, использовали неудачное слово, которое могло их задеть или забыли позвонить, поздравить с праздником. Пусть родители знают, что вам важно их прощении. В этот день также следует посетить храм.

В Прощеное воскресенье нельзя предаваться плохим мыслям, жаловаться и ругаться. Ни в коем случае не следует вступать в конфликты с другими людьми или таить злобу на кого-либо.

Главная народная традиция Прощенного воскресенья - это сжигание Масленицы. В кульминации народного празднования сохранились отголоски древних языческих обычаев: жечь чучело Масленицы, как бы сжигая смерть и зиму и очищая дорогу весне, теплу, жизни и плодородию.

Ранее мы писали о том, как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье.