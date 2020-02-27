Каждый год перед первым днем Великого поста в Украине отмечают Прощеное воскресенье. В 2020 году оно выпадает на 1 марта. В этот день нужно обязательно сделать ряд вещей.

Попросить прощения

Главный смысл этого дня - искренне попросить прощения у близких, признавая свои ошибки и вину. Не стоит зацикливаться на том, кто прав, а кто виноват, просто попросите прощения, и будете прощены в ответ. Важно освободить свою душу от груза, который становится непосильной ношей. День до Прощеного воскресенья является своего рода днем очищения и моральной настройки, что позволяет освободиться от всего, что тянет нас вниз.

Простить обидчиков

Как бы тяжело вас ни обидели, найдите в себе силы простить. Если попросить прощения нелегко, то само прощение многим людям дается еще труднее. Обиды, злость и недопонимание копятся на душе, не позволяя двигаться дальше и быть счастливым. Простите человека, который причинил вам вред и обиду, даже если у вас не попросят прощения, просто отпустите все накопленные обиды, очистив душу от негативных эмоций.

Посетить храм

В субботу и воскресенье очень важно сходить в церковь. Если нет возможности отстоять службу, то можно прийти и помолиться перед иконой, поставив свечку. Необходимо попросить прощения за себя у Господа, очистив свой внутренний мир от грехов, которые ложатся на душу тяжким грузом.

Попросить прощения у покойных близких

Извиниться перед умершими близкими просто необходимо. Не многим удается попросить прощения у тех, кто покинул мир живых. Перед Прощеным воскресеньем и в сам праздник есть шанс сделать это. Посетите их могилки, принесите гостинцы, попросите прощения и простите их за былые обиды и неразрешенные совместные конфликты, которые настигли вас в прошлом.

Провести день с семьей

За день до праздника лучше побыть рядом с близкими. Напечь блинов, наесться вдоволь, погулять и повеселиться. Конечно, не забывайте, что в первую очередь необходимо у каждого попросить прощения и простить в ответ.

Покайтесь перед Богом

Перед Прощеным воскресеньем очень важно попросить прощения не только у близких, но и у Всевышнего. Искренне покаяться перед Господом, дабы освободиться от грехов и дурных помыслов.

Подготовьтесь к предстоящему Великому Посту

Великий Пост - подходящее время начать жизнь с чистого листа. Даже если вы человек не верующий, все равно не мешает очиститься не только душой, но и телом. Пост - идеальное для этого время, когда происходит духовное очищение на одном уровне с физическим.

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