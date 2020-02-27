Українці незадоволені роботою діючої влади: оприлюднені дані соціолгічного опитування [ Редактировать ]
Незадоволення українців роботою влади у вирішенні проблем у країні підтверджують дані соціологів. Так, 70 відсотків громадян не схвалюють діяльність Верховної Ради. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Оцінка роботи нардепів за два місяці погіршилася на 16 процентів. На другому місці за незадовільним показником - уряд. Негативно роботу Кабміну оцінили 66 відсотків опитаних.
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