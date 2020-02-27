Останні перегони для кандидатів-мажоритарників на Харківщині: хто влаштував стеження за головним фаворитом Юлією Світличною [ Редактировать ]
Хто стоїть за порушеннями на довиборах у 179-му виборчому окрузі на Харківщині? Щодо кандидата і головного фаворита передвиборчих перегонів Юлії Світличної , опоненти пустили в хід цілий арсенал засобів. Більше розкажуть наші кореспонденти.
179-й виборчий округ. Після того, як обраний там нардеп став губернатором, оголосили довибори. Ажіотаж великий. Адже це останні перегони для кандидатів-мажоритарників. Тож зареєструвалися аж сорок претендентів. Дехто відразу почав відпрацьовувати брудні технології. Так на окрузі зареєструвався клон Юлії Світличної, аби заплутати виборця. Сама ж кандидатка заявила: за нею стежать. Підтверджує припущення відеозаписом. Ці кадри зняла довірена особа Світличної. На них невідомі їздять за Юлією Світличною. Називають себе правоохоронцями, та документів не показують.
" - А чого ви катаєтесь за нами? Хто ви? - Ви какая-то служба? - З поліції? - А можна показать удостоверенія? ".
За інформацією Харківського анонімного телеграм-каналу, стеження організували працівники СБУ. Відомство у коментарі нам відмовило.
Ще однією брудною технологією стали фейкові листівки. Їх у Краснограді днями розносили невідомі.
"Вот такие псевдоагитационные листовки. В которых один из кандидатов привязывался к другим лицам. Вот этот плакат "продовжимо втілювати медреформу Супрун". Вот такая вот газетка "мова , церква, перемога"".
Псевдо-агітаторів схопили на гарячому й передали поліції.
"И они признались, что их наняли на эту работу, пообещали заплатить им за это 500 грн. Они уже задержаны полицией и дают показания".
У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання здійсненню виборчого права", максимальне покарання до 7 років ув'язнення.
"25 лютого про подію до чергової частини Красноградського відділу поліції повідомили довірена особа одного з кандидатів у народні депутати по 179 виборчому окрузі. Слідчими факт події був внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 157 ККУ. На теперішній час встановлюються джерела походження агітаційних матеріалів та особи, причетні до їх розповсюдження", - говорить Ольга Грабар, головний спеціаліст відділу комунікації поліції Харківської області.
Порушення на окрузі фіксують і представники громадської організації "Опора".
"Нами фіксувались технології чорного піару проти кандидатки Юлії Світличної, коли невідомі особи намагались розповсюджувати в місті Красноград листівки пані Світличної із зображенням, наприклад, пані Уляни Супрун. Що в принципі поширенням недостовірних даних, використанням, скажімо так, обличчя самої кандидатки, хоча вона до цього ніякого відношення не має за її словами", - говорить Микола Зінченко, голова Харківського відділення громадської організації "Опора".
Голосування відбудеться 15 березня. У комітеті виборців попереджають: брудні технології - це злочин. Можливе покарання - три роки за ґратами.
по теме
Залишитися без медичної допомоги: депутат Харківської ОДА Юлія Світлична категорично проти закриття медзакладів
Залишитися без медичної допомоги бояться й жителі Харківщини. З 1 квітня в місцевих лікарнях можуть суттєво скоротити кількість відділень
Українці незадоволені роботою діючої влади: оприлюднені дані соціолгічного опитування
Незадоволення українців роботою влади у вирішенні проблем у країні підтверджують дані соціологів
Як українці оцінюють дії влади на Донбасі: соціологічні дані
70 відсотків українців не бачать успіхів у діях влади щодо припинення війни на Донбасі. Це дані соцопитування, яке провів у лютому Київський міжнародний інститут соціології
У Лондоні презентували масштабне дослідження вагомості держав світу
США очолили рейтинг найвпливовіших країн світу. У Лондоні презентували масштабне дослідження вагомості держав на глобальному рівні. Україні вдалося потрапити до цього списку, посівши 46 місце
Європейський суд визнав український закон "Про люстрацію" порушенням прав людини
Люстрація поза законом. Європейський суд з прав людини остаточно визнав український закон "Про люстрацію" таким, що порушує права людини