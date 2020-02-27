Хто стоїть за порушеннями на довиборах у 179-му виборчому окрузі на Харківщині? Щодо кандидата і головного фаворита передвиборчих перегонів Юлії Світличної , опоненти пустили в хід цілий арсенал засобів. Більше розкажуть наші кореспонденти.

179-й виборчий округ. Після того, як обраний там нардеп став губернатором, оголосили довибори. Ажіотаж великий. Адже це останні перегони для кандидатів-мажоритарників. Тож зареєструвалися аж сорок претендентів. Дехто відразу почав відпрацьовувати брудні технології. Так на окрузі зареєструвався клон Юлії Світличної, аби заплутати виборця. Сама ж кандидатка заявила: за нею стежать. Підтверджує припущення відеозаписом. Ці кадри зняла довірена особа Світличної. На них невідомі їздять за Юлією Світличною. Називають себе правоохоронцями, та документів не показують.

" - А чого ви катаєтесь за нами? Хто ви? - Ви какая-то служба? - З поліції? - А можна показать удостоверенія? ".

За інформацією Харківського анонімного телеграм-каналу, стеження організували працівники СБУ. Відомство у коментарі нам відмовило.

Ще однією брудною технологією стали фейкові листівки. Їх у Краснограді днями розносили невідомі.

"Вот такие псевдоагитационные листовки. В которых один из кандидатов привязывался к другим лицам. Вот этот плакат "продовжимо втілювати медреформу Супрун". Вот такая вот газетка "мова , церква, перемога"".

Псевдо-агітаторів схопили на гарячому й передали поліції.

"И они признались, что их наняли на эту работу, пообещали заплатить им за это 500 грн. Они уже задержаны полицией и дают показания".

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання здійсненню виборчого права", максимальне покарання до 7 років ув'язнення.

"25 лютого про подію до чергової частини Красноградського відділу поліції повідомили довірена особа одного з кандидатів у народні депутати по 179 виборчому окрузі. Слідчими факт події був внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 157 ККУ. На теперішній час встановлюються джерела походження агітаційних матеріалів та особи, причетні до їх розповсюдження", - говорить Ольга Грабар, головний спеціаліст відділу комунікації поліції Харківської області.

Порушення на окрузі фіксують і представники громадської організації "Опора".

"Нами фіксувались технології чорного піару проти кандидатки Юлії Світличної, коли невідомі особи намагались розповсюджувати в місті Красноград листівки пані Світличної із зображенням, наприклад, пані Уляни Супрун. Що в принципі поширенням недостовірних даних, використанням, скажімо так, обличчя самої кандидатки, хоча вона до цього ніякого відношення не має за її словами", - говорить Микола Зінченко, голова Харківського відділення громадської організації "Опора".

Голосування відбудеться 15 березня. У комітеті виборців попереджають: брудні технології - це злочин. Можливе покарання - три роки за ґратами.