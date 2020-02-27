Газові балончики, стрілянина та масові сутички. Так розпочався день у торговельному центрі "Барабашово" в Харкові. Що стало причиною зіткнень розкажуть наші кореспонденти.

Одинадцята тридцять. Торговельний центр "Барабашово" у Харкові. Комунальники намагаються демонтувати вхідну арку, мовляв, її встановлено незаконно. Хоча підприємці оскаржують це в суді. На допомогу комунальникам прибули пів сотні молодиків, ніби-то з громадської організації "Антирейдер" і взялися відтісняти підприємців.

"Мы пришли с голыми руками на тех людей, которые пришли с оружием".

Протистояння переросло в масові сутички та навіть стрілянину. Нападники застосували газові балончики.

"Я подошел посмотреть, а тут один из зеленых балонов и прямо в мои глаза, просто так и потом начали стрелять в воздух газовыми пистолетами и тут дышать нечем было. Люди убежали за этим газом, вот посмотрите на мои глаза уже четыре часа прошло, до сих пор не могу вернуть глаза", - говорить Олександр, підприємець, постраждалий.

А потім підпалили вивіску торговельного центру. Хтось навіть підірвав світлошумову гранату.

"Пятдесят вооруженных людей из организованной преступной группировки "Антирейдер" во главе с преступным авторитетом по прозвищу Испанец приехали захватывать рейдерсукий захват рынка. Уже третий раз это происходит. Применили против мирных людей, против предпринимателей спецсредства. Газовые баллоны, резиновый пистолет с равматическими пулями, резиновые дубинки".

На місці поліція виявила цілий арсенал зброї.

"Тут є палиці ПР 73, є корпус гранати, але граната виявилася страйбольною, тобто це навіть не учбова граната, це імітаційний засіб, страйбольна граната, ну щось на кшталт піротехніки, є вилучений пістолет, він теж травматичний. Скоріш за все перед тим, як їх затримували, вони, оці хулігани вони поскидували оце от озброєння, спецзасоби", - говорить Валерій Сокуренко, начальник ГУ НП у Харківській області.

Попри заяви поліції про те, що зброя нападників не була смертельною, шестеро людей постраждали: 5 підприємців і один правоохоронець. Поліції довелося навіть викликати підкріплення із сусідніх областей щоб угамувати нападників. П'ятдесятьох трьох так званих "антирейдерів" доправили в райвідділок, кримінальне провадження відкрили за статтею "масові заворушення".

"Поліція буде посилено охороняти це місце. В посиленому режимі. Більше того, ми попрохали керівництво національної поліції і керівництво міністерства внутрішніх справ, щоб до Харкова були направлені додакові сили спеціального призначення, підрозділи БПОБ, підрозділи ТОР патрульної поліції із сусідніх областей", - говорить Валерій Сокуренко, начальник ГУ НП у Харківській обл.

Це не перші напади на торговельний центр "Барабашово". Минулого разу частину центру намагалися зрівняти із землею бульдозерами, мовляв там пролягатиме нова дорога.

"Мы сносим несколько павильйонов, там их до 40. А Харькову нужна дорога, поймите вы правильно. Это вы думаете сами как предприниматели. А я думаю, как в Харькове разгрузить дорожное движение для того, чтобы можно было спокойно проезжать по академика Павлова, по Юбилейному и т.д. и в центр можно было попасть", - говорить Геннадій Кернес, Харківський міський голова.

Підприємці переконані: напад тітушок теж справа рук харківської влади, це чергова спроба захопити торговельний центр. І фактично залишити без засобів до існування десятки тисяч людей.

"Мы постоянно защищаем торговые места ТЦ "Барабашово". Мы за то, чтобы более 2,5 тыс торговых мест не пустили под бульдозер, как обещал вице-мэр Харькова Терехов. Геннадий Адольфович Кернес пытается рейдерским захватом раздавить единственный рынок, который не принадлежит его семье в городе Харькове. Он идет до конца не смотря ни на что. Предприниматель будет себя защищать на своем торговом центре. Предприниматель не даст себя в обиду", - говорить Ірина Денисова, підприємиця.

На всі спроби підприємців зберегти свої робочі місця, у чиновників відповідь - одна:

"Но дорога будет построена. Это дорога для харьковчан. Та не будет здесь никакой бойни, я вас очень прошу, не будет здесь никакой бойни, та это просто вам дали возможность так себя вести. - Нам. А люди с пистолетами? - Это ваши люди! Это ваши люди", - говорить Геннадій Кернес, Харківський міський голова.

Здаватися підприємці не збираються. Кажуть, власний бізнес охоронятимуть цілодобово. Адже це не просто заробіток для тисяч людей, "Барабашово" - це можливість прогодувати сім'ю.