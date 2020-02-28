Потужний конвертцентр викрили у Запоріжжі. Його клієнтами були понад 60 підприємств. Організатори надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Шахраї вивели в тінь понад 55 мільйонів бюджетних гривень. А через несплату податків завдали збитків державі на понад 20 мільйонів. Під час обшуків у ділків знайшли 16 печаток підприємств, банківську та бухгалтерську документацію. Наразі встановлюють усіх причетних до оборудки.