У Запоріжжі викрили потужний конвертаційний центр [ Редактировать ]
Потужний конвертцентр викрили у Запоріжжі. Його клієнтами були понад 60 підприємств. Організатори надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував мінімізацію податкових платежів до бюджету.
Шахраї вивели в тінь понад 55 мільйонів бюджетних гривень. А через несплату податків завдали збитків державі на понад 20 мільйонів. Під час обшуків у ділків знайшли 16 печаток підприємств, банківську та бухгалтерську документацію. Наразі встановлюють усіх причетних до оборудки.
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