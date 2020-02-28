Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня кучка радикалов-провокаторов сорвала заседание парламентского Комитета по социальной политике, которое должно было пройти во Львове. Они не дали народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталье Королевской представить партийный проект Трудового кодекса, который, в отличие от инициатив власти, реально защищает права украинских граждан.

Радикалы-националисты и стоящая за ними партия войны наглядно продемонстрировали, что на самом деле являются просто наемными марионетками. Нападая на представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь", они выполняют заказ тех, кто заинтересован в бесправии украинских работников, в разрушении системы социальных гарантий, в нищете украинских семей.

При этом правоохранители, которые должны были обеспечить безопасность и порядок на мероприятии, проводимом высшим законодательным органом страны, пассивно наблюдали за нападками на народного депутата. Это еще раз подтвердило единство радикалов и власти в их борьбе с теми, кто борется за объединение страны и защищает права украинских граждан.

Провокация наемных радикалов - это не удар по "Оппозиционной платформы - За жизнь", это игра на руку тем, кто хочет продолжения политики войны, нищеты и бесправия. В конечном счете, это – удар по украинским гражданам, которых пытаются лишить их трудовых прав.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" - единственная политическая сила, которая последовательно выступает за мир, единство страны и социальные права украинских граждан. Нас не остановят выходки радикалов. Мы знаем, что граждане Украины хотят мира. Во всех регионах страны люди одинаково чувствуют на себе последствия антисоциальных экспериментов власти, одинаково ощущают свое бесправие и хотят смены государственного курса. Мы видим растущую поддержку людей и продолжим нашу борьбу за их интересы.

Мы требуем привлечения к уголовной ответственности провокаторов, сорвавших заседание парламентского комитета, и отстранения от служебных обязанностей правоохранителей, которые оказались пассивными сообщниками наемных радикалов.

Все, кто стремится уничтожить социальные права граждан, должны ответить за преступления против украинского народа. "Оппозиционная платформа - за жизнь" добьется мира, единства страны и защитит людей от антисоциальных экспериментов власти.