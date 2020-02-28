У Києві затримали групу "чорних лісорубів" [ Редактировать ]
У Києві поліція затримала групу так званих чорних лісорубів.
Вісім чоловіків - жителі Рівненщини, незаконно валили дуб на території ландшафтного заказника "Пуща Водиця" та Межигірського лісництва. Деревину доправляли на склад й продавали по 500 доларів за кубометр. За попередніми даним, сума збитків сягає мільйона гривень.
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