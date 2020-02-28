В пятницу, 28 февраля, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили эскалацию в сирийском Идлибе в ночь на 28 февраля и допустили скорую личную встречу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.​

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении.

Кремль подчеркивает, что "условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также "акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции".

Кремль констатировал, что Путин и Эрдоган обсудили "ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов", отметили "приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками".

Напомним, Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе.