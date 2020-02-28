Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "Шахтер" узнал соперника [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2019/20. Она состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
На этой стадии нет сеяных и несеяных команд.
Кроме того, могут встретиться команды, представляющие одну футбольную ассоциацию.
Результаты жеребьевки:
- "Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген"
- "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон"
- "Рейнджерс" - "Байер Леверкузен"
- "Вольфсбург" - "Шахтер Донецк"
- "Интер" - "Хетафе
- "Севилья" - "Рома"
- "Айнтрахт/Зальцбург" - Базель"
- "ЛАСК" - "Манчестер Юнайтед"
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 12 марта, ответные матчи - на 19 марта.
Последний участник 1/8 финала определится сегодня в матче Зальцбург (Австрия) - Айнтрахт (Германия).
Раньше сообщалось о том, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов. А также против легендарного футболиста возбудили уголовное дело.
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