В пятницу, 28 февраля, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2019/20. Она состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

На этой стадии нет сеяных и несеяных команд.

Кроме того, могут встретиться команды, представляющие одну футбольную ассоциацию.

Результаты жеребьевки:

"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген"

"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон"

"Рейнджерс" - "Байер Леверкузен"

"Вольфсбург" - "Шахтер Донецк"

"Интер" - "Хетафе

"Севилья" - "Рома"

"Айнтрахт/Зальцбург" - Базель"

"ЛАСК" - "Манчестер Юнайтед"

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 12 марта, ответные матчи - на 19 марта.

Последний участник 1/8 финала определится сегодня в матче Зальцбург (Австрия) - Айнтрахт (Германия).

Раньше сообщалось о том, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов. А также против легендарного футболиста возбудили уголовное дело.