В Одесі обговорили проблеми українських аграріїв [ Редактировать ]
Проблеми вітчизняних аграріїв сьогодні обговорювали в Одесі. Зокрема йшлося про те, як зробити доступними ціни на мінеральні добрива. Мовляв, це має позитивно вплинути на економіку країни.
Але на заваді стоїть Росія з її продукцією. Навіть попри те, що торік Україна запровадила на російські міндобрива ембарго - тамтешні виробники продовжують обхідними шляхами постачати їх на наш ринок.
В результаті - страждають вітчизняні хімічні підприємства. Вихід - запровадити квоти на імпорт добрив. Відповідні пропозиції вже надіслали до Міністерства розвитку економіки.
"Конечно, нужно поддержать своего товаропроизводителя. Почему: потому что покупая неважно где удобрения - мы финансируем то государство, откуда мы покупаем его. А мы должны финансировать свое государство: платить налоги, заработные платы и так далее", - говорить Валерій Горощук, фермер.
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