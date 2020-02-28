Швейцарське село може злетіти у повітря [ Редактировать ]
Живуть, як на пороховій діжці. Над швейцарським селом нависла загроза евакуації на понад 10 років, через давні склади зі зброєю. Міністерство оборони вирішило, що сховище часів Другої світової - небезпечне для жителів.
Воно вже спричинило трагедію в 1947. Унаслідок часткової детонації - тоді загинуло дев'ятеро людей. Нині ж на час робіт зі знешкодження - місцевим мешканцям запропонували виїхати з домівок.
Щоправда, коли і як проводити розмінування, влада ще не визначилась. Один із варіантів - просто поховати вибухівку під камінням.
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