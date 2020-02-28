Як проводити розмінування - влада ще не визначилась

Живуть, як на пороховій діжці. Над швейцарським селом нависла загроза евакуації на понад 10 років, через давні склади зі зброєю. Міністерство оборони вирішило, що сховище часів Другої світової - небезпечне для жителів.

Воно вже спричинило трагедію в 1947. Унаслідок часткової детонації - тоді загинуло дев'ятеро людей. Нині ж на час робіт зі знешкодження - місцевим мешканцям запропонували виїхати з домівок.

Щоправда, коли і як проводити розмінування, влада ще не визначилась. Один із варіантів - просто поховати вибухівку під камінням.