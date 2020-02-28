После вчерашних столкновений на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове предприниматели написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Игорю Клименко, генеральному прокурору Руслану Рябошапке, и.о. директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой, председателю СБУ Ивану Баканову и председателю Харьковской облгосадминистрации Алексею Кучеру. Представители бизнеса обвиняют в конфликте мэра города Геннадия Кернеса.

Предприниматели торгового центра "Барабашово" в Харькове потребовали расследования вчерашних столкновений на территории ТЦ и уголовной ответственности для харьковского городского головы Геннадия Кернеса и других организаторов нападения, а также для его активных участников. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации предпринимателей "Барабашово" пишет местное издание Newsroom.

"27 февраля состоялось циничное нападение бандитов на предпринимателей ТЦ "Барабашово", отстаивающих свое право на труд, на возможность обеспечивать свои семьи и своих детей. У нас нет никаких сомнений в том, что бандитов-титушек, которые под видом "охранной фирмы" совершили дерзкое нападение на предпринимателей, направил Геннадий Кернес. Эта фирма, кстати, известна тем, что осуществляет охрану парка Горького, который подчинен городской власти. Во время нападения с применением дубинок, арматуры, слезоточивого газа, пистолетов и гранат пострадали более 15 предпринимателей, которые были вынуждены обратиться к медикам с повреждениями разной степени тяжести, а также сотрудники правоохранительных органов. А сам Геннадий Кернес после этого прибыл на территорию ТЦ "Барабашово" защищать нападавших", – цитирует портал обращение предпринимателей.

Оно адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Игорю Клименко, генеральному прокурору Руслану Рябошапке, и.о. директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой, председателю СБУ Ивану Баканову и главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

Бизнесмены убеждены, что конфликт Кернеса с основателем торгового центра Александром Фельдманом привел к попытке рейдерского захвата.

"Провоцируемый Геннадием Кернесом и задействованными им "титушками" кровавый конфликт в регионе, граничащем с Россией и зоной операции Объединенных сил, способен дестабилизировать общественно-политическую ситуацию не только в Харькове, но и во всей стране в целом и существенно повлиять на имидж Украины в мире и ее поддержку со стороны демократических государств и международных организаций. Отсутствие реакции государства на дерзкие попытки рейдерского захвата крупнейшего торгового центра страны, очередная из которых состоялась 27 февраля, может иметь непредсказуемые последствия", – сказано в письме.