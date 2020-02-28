В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом міністр закордонних справ України - Вадим Пристайко.



Офіційні особи Туреччини вже кажуть, що не стримуватимуть новий потік біженців з Сирії в Європу. А з території, на якій тривають бойові дії, втекли вже сотні тисяч, якщо не мільйони людей. Чи не призведе ще одна хвиля міграційної кризи в Європі до того, що питання про війну в нас на Донбасі вийде з фокусу уваги західних країн?

Я говорив зі своїм турецьким колегою та висловив йому свої почуття. Це не вплине на нас, але увага світових лідерів повернеться в сторону біженців. Сподіваюсь що Туреччині вдасться взяти ситуації під свій контроль.



Ваш прогноз - як далеко може зайти це загострення в Сирії між Росією і Туреччиною? Є вже багато повідомлень про те, що Туреччина може закрити протоки для проходу всіх військових кораблів. Що це означатиме для нас? Зважаючи, що Росія використовує саме наш Крим за плацдарм для військових операцій у Сирії?

В Україні залишилось не так багато військових кораблів, після того як Росія заблокувала їх. Туреччина дійсно можете закрити протоки для військових кораблів.

Уже за місяць мав би відбутися новий саміт Нормандської четвірки. Але щось не видно повного виконання домовленостей попереднього саміту. Чому ці домовленості не виконують? Та чи відбудеться нова зустріч наприкінці березня чи у квітні, як планувалося?

Все більше представники Кремля, та навіть Лавров, заявляють про те, що без виконання всіх умов, про які домовились в Парижі не відбудеться зустрічі. Ми виконали обмін полоненими і надалі планується новий обмін.