Державний "ПриватБанк" став лідером прибутковості серед банківських установ [ Редактировать ]
Нову купюру номіналом 200 гривень представив Нацбанк. Нова банкнота дещо світліша. На ній з'явився оптично змінний елемент у вигляді водяної лілії. Відзвітували в НБУ і про роботу банківської системи за минулий рік. У кого найкращі результати? Чули наші кореспонденти
Минулого року українська банківська система показала рекордну прибутковість. І це - попри пережиті фінансові кризи та війну на сході держави.
Про це нещодавно повідомила у "Фейсбуці" заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. Прибуток банківської системи, за попередніми даними, у 2019 році становить 60 мільярдів гривень.
"Розчарую критиків, це не надприбутки держбанків від ОВДП. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП - це всього лише 12%" - говорить Катерина Рожкова, заступниця голови НБУ.
Лідер серед прибутковості державний "ПриватБанк". Понад три мільярди чистого доходу. Свій коментар на ФБ-сторінці представниця НБУ навіть прикрасила космічною ракетою. Прибутки Банку здебільшого принесли комісійні доходи - це безпосередня робота з клієнтами. І це при тому, що "ПриватБанк" шість років тому був на межі банкрутства. Державі довелося націоналізувати фінустанову і за рахунок бюджету поновити його платоспроможність. Суди з колишніми акціонерами тривають досі. Однак позиція уряду - непохитна.
"У нас є дуже чітке розуміння по "ПриватБанку" в уряду, в президента України - це є показовим для України для всього світу. Ми стоїмо на тому, що ні цей банк ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам. Це наша чітка позиція і ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб ця позиція була захищена", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
Днями у "ПриватБанку" заявили про чергове зниження відсоткової ставки за іпотечними кредитами. Для первинного ринку це вже менше ніж 15% річних. Кожен другий переказ, що здійснюють українці з-за кордону, йде саме через "ПриватБанк". А 70% користувачів нового електронного додатку "Дія" (тобто майже мільйон громадян) зареєстровані як клієнти "ПриватБанку". Чеський математик і фінансист, який зараз очолює установу, результатами пишається.
"Ми будемо продовжувати. Продовжувати розвивати цей банк, щоб він був привабливим для потенційного інвестора в майбутньому. Ми хочемо створити нові продукти та нові послуги, які відповідають вимогам клієнтів. І ми хочемо бути першими не лише у прибутку. Ми хочемо бути першими для клієнтів, які шукають якісні банківські послуги на ринку. Банк змінився. І ми хотіли б, щоб кожен клієнт це зрозумів. Ми хотіли б, щоб сам банк розумів, що ми - сучасний банк, ми пропонуємо те, що пропонують банки інших країн, і ми пропонуємо найкращі із можливих послуг у цій країні", - говорить Петер Крумханзл, голова правління державного "ПриватБанку".
А на тепер статистика така: більш як третина всіх банківських збережень українців - на депозитах у "ПриватБанку". Установа обслуговує 19 мільйонів клієнтів. І вже понад три роки банк перебуває у власності держави.
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