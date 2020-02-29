Держава та бізнес можуть залучити понад 30 мільярдів доларів інвестицій у розвиток залізниці. Про це говорили на зустрічі щодо реалізації проекту "Високошвидкісні магістралі".

Що саме пропонують? І як Україна може з'єднати Китай і Євросоюз? Дивіться у матеріалі.

З'єднати Схід і Захід і відновити історичний "шовковий шлях". Уже не перший рік українські фахівці працюють над реалізацією проекту "Високошвидкісна магістраль", який з'єднає залізницею Китай і Євросоюз, а Україна - стане транспортним вузлом.

"Это проект международный, проект национальный. Уже давно поступали к нам предложение по заинтересованности в инвестировании. Проект предполагает минимум 30 миллиардов долларов", - наголосив Сергій Рудковський, голова правління Асоціації "Високошвидкісні магістралі".

Сотні тисяч тонн товарів, десятки тисяч пасажирів. Розвиток вітчизняного машинобудування. За оцінками експертів проект може принести Україні понад 75 мільярдів доларів доходу.

"Буде з'єднувати за допомогою високошвидкісної залізничної магістралі західну частину Китаю, від міста Урумчі і через Україну точки входу в районі Одеси будуть, точки виходу на західному кордоні, західніше Львову. Будуть з'єднувати Китай з Євросоюзом. Таким чином, ми опинимося на шляху потужного транзиту товарів між двома найбільшими ринками світу", - зазначив Віктор Мироненко, президент Асоціації "Високошвидкісні магістралі".

Як реалізувати проект - на зустрічі у столиці обговорили фахівці, експерти, бізнесмени та чиновники.

"Зазначений проект, без сумніву, надасть можливість створення величезної кількості робочих місць - мова ідеться на сотні тисяч робочих місць, величезні податки до держави і ріст ВВП. Напрацювання вже є, обрахування є, все вже є і найближчим часом все буде запрезентоване керівництву держави та уряду", - зазначив Володимир Лазарєв, керівник робочої групи при Національному інституті стратегічних досліджень РНБО.

"На сьогоднішній день, долучена академія будівництва . Ми, як генеральний проектувальник, я маю на увазі "Київський промбудпроект", - сформував групу організацій, які на цьому етапі спроможні дати імпульс цьому проекту", - наголосив Валерій Єфімчук, директор проектного інституту "Київський промбудпроєкт".

Вартість нового залізничного "шовкового шляху" оцінюють у понад 180 мільярдів доларів. Розробники наголошують: інвестувати готові вже багато країн, адже наш проект значно дешевший і швидший ніж пропонує Росія.

"Предложения были из Китая, из Италии ,из Австрии, Швейцарии, Люксембурга. И мы видим, что количество предложений по инвестициям значительно превышает, чем нам необходимо. Мы дали предложения по присвоению статуса Национальный. Это позволит нам вести и отстаивать интересы Украины, как геополитического лидера в этом пространстве. То есть, мы можем получать заказы от наших стран-партнеров на строительные услуги, на поставку техники. По этому, главная проблема - это первый шаг президента. И, пользуясь моментом, я обращаюсь к президенту: мы можем сделать только совместно - власть, машиностроители, представители реального сектора экономики и общественность. Вот три стороны, которые могут что-то сделать, сдвинуть", - підкреслив Сергій Рудковський, голова правління Асоціації "Високошвидкісні магістралі".

Розробники вже представили варіанти вибору трас магістралі і запропонували включити їх у генеральну схему планування територією України.