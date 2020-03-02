"Ты знаешь, кто его папа?": банда подростков терроризирует прохожих [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 марта, в Киеве возле метро "Печерская" произошла ужасная ситуация. Банда подростков угрожала прохожим. Об этом сообщила киевлянка Ирина Козак изданию Vgorode.ua.
Как рассказала женщина, она проходила мимо станции метро "Печерская" и увидела там группу детей, которые курили. На вид подросткам было по 10-13 лет, но они курили и не прятались от взрослых. Ирина сделала замечание, но они сказали ей, что их родители об этом знают.
Позже банда подростков подошла к мальчику и начала вымогать деньги. Девушка решила заступиться за него, но после этого они начала угрожать ей. Дети говорили, что они ее прирежут. Один парень отметил, что они из Донецка, и пытался запугать словами "Ты знаешь, кто его папа?".
Сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора. Ранее под Киевом напали на журналиста.
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