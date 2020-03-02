Тернистий шлях до моря. В Одесі громадські активісти почали перевірки щодо виконання нового закону про доступ до водних об'єктів. Чи розіб'ється чергова парламентська ініціатива об паркани та кіоски на пляжах? Про це в сюжеті.

Ґрати, паркани, металеві огорожі: такий вигляд мають більшість пляжів Одеси. Хоча з минулого тижня діє закон, яким саме такі перешкоди забороняються, а доступ до водних об'єктів загального користування має бути відкритим для всіх громадян. Підприємці ж, які орендують пляжі, нові вимоги просто ігнорують.

"Ну, видите, вход на общественный пляж закрыт решеткой на ржавый замок. Но будем добиваться открытия этих ворот, для того, чтобы был беспрепятственный доступ на территорию", - говорить Вадим Луговцов, житель Одеси.

Днями одесити домовились у соцмережах і організували інспекцію. Пройшли вздовж узбережжя й зафіксували, на яких саме пляжах порушують законодавство. Інформацію передадуть до мерії. Організатори сподіваються - після цього огорожі демонтують. Поки ж від чиновників самі лише обіцянки.

"Найближчим часом буде зроблена група з департаментів, які комплексно будуть перевіряти стан усіх пляжів та прилеглої території", - говорить Павло Вугельман, заступник міського голови Одеси.

"Я, так как вижу, сколько ограждений, я так понимаю: никто ничего не контролирует. То есть они подписали, решили этот вопрос на аренду какого-то пляжа, либо на размещение торговой точки и все. Их больше ничего не волнует", - говорить Володимир Мурадян, житель Одеси.

В Одеській облраді кажуть: міськвлада, і про це чітко сказано в законі, має всі важелі, щоб навести лад на узбережжі. Порушників можна штрафувати, самостійно зносити огорожі та навіть відкликати у підприємців право на користування земельною ділянкою.

"Городской совет никаких мер не предпринимает, с инспекциями не ходит, предписания не выписывает. Возникает вопрос почему? А вы знаете, ответ, на мой взгляд, лежит на поверхности. Наверняка есть какие-то подковерные договоренности между арендаторами этих пляжей, между пользователями этих земельных участков, которые находятся у воды, и городским советом о том, что они будут там заколачивать бабки, заколачивать деньги, понимаете, баснословные, при этом закон имели они в виду, как говорят у нас в Одессе: имели они в виду этот закон и все, что там принимает Верховная Рада", - говорить Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Наприкінці березня одесити знову вийдуть на таку перевірку. Хочуть побачити як підприємці виконуватимуть норми закону, а можновладці контролюватимуть стан справ на узбережжі.