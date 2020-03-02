Вже 15 березня у 179 окрузі на Харківщині обиратимуть депутата до Верховної Ради. У Комітеті виборців кажуть - округ б'є рекорди із застосування чорних технологій. Що найбільше непокоїть? - знають мої колеги.

За два тижні до виборів на Харківщині несподівані ротації. Президент замінив п'ятьох голів райдержадміністрацій. А ЦВК членів окружкому за своєю квотою. Водночас оновлення провели і "слуги народу", зокрема замінили голову ОВК.

"Мене попередили за пару днів треба терміново виїхати сюди від "слуги народу". - А ви звідки приїхали? - З Києва", - говорить Олександр Чорний, голова ОВК №179.

І саме чужаками, зі столиці, комісія в окрузі на Харківщині в результаті оновилась наполовину. Та в Комітеті виборців найбільше занепокоєння викликала саме заміна членів від Центрвиборчкому.

"Це надзвичайно проблемний округ, це округ, де багато дивних співпадінь, де масштабно використовується чорний піар і я не виключаю, що цей округ може стати реальною гарячою точкою", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

Новопризначений голова окружкому припустив - замінили недосвідчених.

"Моя особиста думка, що члени комісії мали замало досвіду роботи і ЦВК переживало чи справиться перед самим запуском ДВК, вони мали реагування з боку місцевих органів влади і тому було прийнято рішення терміново посилити комісію", - говорить Олександр Чорний, голова 179 ОВК.

"ЦВК насамперед керується позицією професійності, він не може взяти людей з вулиці, активістів, тому аргумент про недосвідченість такого аргументу існувати не може", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

У Центрвиборчкомі нам пояснили - четверо членів комісії одночасно написали заяви про самовідвід.

"Щодо кандидатури, які були замінені за поданням голови ЦВК, то насправді ці особи, які були раніше включені до складу за поданням голови комісії були, написали заяви про відмови виконувати обов’язки і працювати у складі окружної виборчої комісії. Тому, ЦВК щоб забезпечити безперервну ефективну злагоджену роботу окружної виборчої комісії, була змушена внести подання на заміну", - говорить Віталій Плукар, заступник голови ЦВК.

У середовищі політичних експертів довиборчу кампанію у 179 окрузі називають тестом для влади.

"Там Светличная недосягаемая и никакие клоны, никакие фальсификации и никакой админресурс попытки райадминистраций не помогут, они только могут взбудоражить людей", - говорить Вадим Карасьов, політичний експерт.

Відрив екс-губернатора Юлії Світличної від кандидатки на крісло нардепа від "Слуги народу" нечуваний - 50 відсотків. Про це свідчать останні дані соцопитування групи "Рейтинг", проведеного з 15 по 22 лютого. Згідно з ними, за популярністю і рівнем довіри серед виборців Юлія Світлична набрала у 5 разів більше голосів за своїх конкурентів. Однак для партії влади ця кампанія не лише боротьба за депутатський мандат.

"Это тестовая ситуация, сейчас кандидат Светличная бывший губернатор лицо молодое и опытное, она в 5 раз опережает кандидата от Слуги Народа и понятно впредверии выборов местных это напрягает партию власти, потому что если они проигрывают выборы, а они проигрывают, это сигнал всем остальным, что можно бороться, что есть кандидаты которые уверенно с разгромным счетом выигрывают у кандидата от Зе", - говорить Вадим Карасьов, політичний експерт.

Після вже очевидної сьогодні провальної спроби скоротити розрив між кандидатами, конкуренти Світличної можуть намагатися зволікати з підрахунком голосів, і як результат - експерти прогнозують невизнання виборів такими, що відбулися.

"Контроль за ОВК може призвести до неймовірного процесу затягування підрахунку, під будь-яким надуманим приводом ОВК може повертати виборчу документацію, бюлетені можна перераховувати, як правило під час перерахування бюлетенів відбувається виправлення і уточненні протоколи відрізняються, масштаб різниці може бути різний, але якщо різниця між кандидатами є незначною, тоді контроль за ОВК може мати принципове значення", - говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

179 округ може стати рекордним за масштабністю застосованих проти одного кандидата махінацій. Це і поява кандидата-двійника, і зміни у виборчих комісіях, адмінресурс та інструменти чорного піару, зазначають і політексперти, і в Комітеті виборців. Зокрема, виявили наклад брудних агітаційних матеріалів проти Юлії Світличної.

"Проти мене розгорнута масштабна брудна компанія на 179 виборчому окрузі. йдеться про вибори до ВР. Нас з вами намагаються одурити, придумати двійників, надрукувати брудну листівку, приписати до якиось партій, шпигувати за нами. Ось цей матеріал - якісний папір та тони дорогої макулатури, тисячі грн витрачені на зло, замість добра. Але ми виправимо цю ситуацію. Разом з командою ми здамо вилучений тираж чорної агітації на макулатуру, а виручені гроші перерахуємо до дитячого будинку. І я закликаю всіх земляків кому у скриньку потрапила ця агітка, зберіть її до купи і здайте до пункту вторсировини а гроші витратьте на добро", - говорить Юлія Світлична, колишній голова Харківської ОДА.

Застосування технологій, на яких під час останніх парламентських виборів обпеклись самі ж "слуги", може зіграти не лише проти них, а й проти іміджу країни, застерігають експерти.

"Ця недоброчесна конкуренція не йде в плюс сьогоднішньому президенту і фракції Слуга Народу і партії, ми знаємо що на окрузі багато часу проводить очільник Харківської ОДА і власне це теж може бути проявом тиску і видозмінення результатів. Це буде слугувати величезним мінусом в міжнародному плані для всіх", - говорить Світлана Кушнір, політичний експерт.