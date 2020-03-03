Команда ученых из Университета Западной Австралии (UWA) исследовала никогда ранее не виданные участки подводного каньона Бремера у берегов Австралии. Именно там ученые нашли глубоководные коралловые "сады", исследование которых поможет изучать глобальные изменения климата. Об этом сообщает Newsweek.

Команда работала на борту исследовательского судна Falkor, которое принадлежит Институту океана Шмидта (Schmidt Ocean Institute).

С помощью устройства SuBastian исследователи смогли получить изображение кораллов на глубине до 4 тысяч метров, собрать биологические и геологические образцы.

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Анализ этих кораллов может помочь ученым понять, как со временем изменился океан, а именно его температура, рН (кислотность) воды и содержание питательных веществ.

По словам одного из главных научных сотрудников экспедиции Паоло Монтанья из итальянского Института полярных исследований, один вид кораллов-одиночек, который обнаружила команда, был особенно "интригующим". Поскольку, такой коралл обитает также и в море Росса на антарктическом шельфе, в гораздо более холодных водах. Установив подобную связь между удаленными друг от друга районами мирового океана, ученые смогут лучше отслеживать изменения в водных массах, которые формируются вокруг Антарктиды и рассеиваются на север в Индийский и другие океаны.

Ранее в Тихом океане обнаружили тысячи углублений необычных размеров.