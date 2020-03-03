Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото в Instagram, на котором она в купальнике. Модель часто радует своих фанатов красивыми снимками.

Звезда позирует на фото в желтом леопардовом купальнике, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.

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"Лето зовет,", - написала Ратаковски под фото.

Сообщалось о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.

Мы писали о том, что Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть пикантным фото. Ангел Victoria’s Secret в откровенном наряде ошарашила поклонников.

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