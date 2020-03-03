Кого на кого міняти й чи міняти взагалі. Народні обранці сьогодні весь день обговорюють завтрашнє засідання й можливу відставку уряду. Які претензії депутати мають до Кабінету Міністрів і під ким хитаються крісла?

Час би вже за кадри братися, та робота повністю заблокована земельними поправками. Народні депутати в очікуванні завтрашнього дня й можливої відставки уряду. Та поки що - змушені розглядати зауваження до законопроєкту про ринок землі.

"Землю будут голосовать правку за правкой, уже понятно, что мы им сорвали блицкриг по освоению украинской земли, мы испортили Новый год Соросу, мы испортили Новый год вот этому премьер-министру, который сейчас собирается уходить в отставку, потому что он обещал, что продаст землю и теми деньгами покроет наши долги. За землю деньги не собираются идти в бюджет, только туда - на запад. По этому, пусть не мечтают, пусть идут по поправкам, а дальше посмотрим, есть ли у них голоса", - наголосив Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

І поки в сесійній залі рутинне голосування - у кулуарах жваві обговорення. Слуги народу чекають вечірнього засідання фракції, куди приїдуть і міністри, і президент.

"Щодо прем'єр-міністра - нехай він напише заяву, я думаю ми її обов'язково підтримаємо. Ми не будемо тримати його тут у рабстві, у нас кріпосне право відмінене. Станом вчора на ніч, такої заяви не було", - заявив Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу".

"У країні потрібно робити фокус на зростання економіки. Економіка не може зростати без надходжень великої кількості інвестицій, і я би особисто підсилювала той блок, який відповідає за залучення інвестицій до нашої країни", - наголосила Ольга Шуляк, народний депутат, представник Кабінету Міністрів у ВРУ.

"На даний момент, ідуть розмови про зміну деяких міністрів: міністр економіки, міністр фінансів, міністр зі справ ветеранів, міністр охорони здоров'я. Про Гончарука - то там є протистояння між прем'єр-міністром та Офісом президента. Тобто, Гончарук, який нібито писав раніше неодноразово заяви - влітку він писав, без дати , і у січні - він вже відмовляється від цих заяв", - наголосив Антон Поляков, народний депутат, позафракційний.

Без особистої заяви Гончарука його звільнити неможливо, оскільки уряд має річний імунітет. Та окрім Кабміну, у "слуг народу" претензії й до силовиків. Передусім - до директора НАБУ й генпрокурора. І якщо першого Рада не може звільнити через специфіку закону, то з генпрокурором, можливо, й попрощаються. А все тому, що весна прийшла, а обіцяних посадок - немає.

"Вже скоро рік, як обраний президент, президент відразу казав: "повний картбланш", не буде гальмування роботи розслідування корупційних випадків, створено Антикорупційний суд, - тобто, нічого вже не заважає. У мене питання - де результати?", - наголосив Микола Потураєв, народний депутат, "Слуга народу".

І якщо монобільшість - як призначила, так і звільнити може, то опозиційні фракції в заміні прізвищ участі брати не хочуть. Мовляв, не їхня відповідальність.

"Прем'єр-міністром у нас працює пан Зеленський, хто у нас працює генеральним прокурором, хто у нас працює Верховною Радою - пан Зеленський. В залі у нас сидять 250 "зеленських". Це - велика влада. Але це одночасно - і велика відповідальність, і коли щось не получається - є політтехнологічні прийоми, для того, щоб спробувавши відправити у відставку - перекласти відповідальність. Ні! Український народ мудрий, і все розуміє - і щодо брехні щодо обіцянок, і щодо відповідальності за те, що зробити не вдалося. Наша політична сила не брала участі в призначенні цього уряду, і не буде брати участь у його відставці", - заявив Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Партія "Голос" не голосувала за призначення цього уряду, ми також не вважаємо, що наша відповідальність і наша роль є в ротації цього складу Кабінету міністрів", - наголосила Інна Совсун, народний депутат, "Голос".

"Я вважаю, що у нас повинна бути відставка Кабінету міністрів, тому що вони повністю завалили економіку, вони не впораються з загрозою, яка йде, з можливістю епідемії. Ми бачимо, що діється по лікарнях. Тобто, наша позиція: уряд у відставку, це однозначно! Що стосується силовиків, то ми хочемо послухати звіт всіх ланок: і НАБУ, і генпрокурора, але в нас позиція одна - вони воюють між собою і імітують бурхливу діяльність", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Також народні обранці вважають, що проста заміна прізвищ нічого не дасть. І навіть імена майбутніх претендентів сьогодні в Раді не лунають.

"Ніхто не хоче обговорювати, власне з чим ідуть в уряд нові обличчя чи старі нові обличчя. Ніхто не обговорює економічні стратегії, ніби в країні немає дефіциту в бюджеті 23% тільки за початок цього року. Що від того, що "зе" замінять на "ге", "бе" чи ще щось. Нічого взагалі не зміниться. Тобто, буде далі падіння", - наголосив Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"У нинішніх умовах будь-яка заміна не призведе до зміни політичної ситуації. У залі працює монобільшість, монобільшість ухвалює закони ті, які вносяться урядом. Політично - ситуація буде стабільною, з цієї точки зору. Але найголовніше завдання, яке зараз стоїть перед президентом: зробити нову якість роботи - урядової команди, всієї виконавчої влади. Уряд взагалі не справляється зі своїми найголовнішими завданнями: а це - встановлення миру, встановлення справедливих тарифів, збільшення зарплат і пенсій, покращення ситуації в макроекономіці, покращення ситуації в промисловості, в дорожньому будівництві. Лунає лише пропаганда", - підкреслив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Щоб вирішити кадрові питання і провести розмову із силовиками - завтра скликають позачергове засідання парламенту. Оскільки на черговому - наболілий закон про ринок землі. Зараз Рада наблизилася до "екватору" - розглянула половину з чотирьох тисяч поправок.