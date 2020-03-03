В Одесі сьогодні виступали проти змін до Трудового кодексу. Депутатів закликали захистити робітників.

Не розглядати зміни до Трудового кодексу вимагає Федерація профспілок Одещини. Щоб привернути увагу, зібралися на мітинг перед сесією облради. Кажуть: новий закон розширить повноваження роботодавців та обмежить права найманих працівників.

"Жизнь простых людей будет вне закона! Собственник будет делать то, что он хочет. Он захочет вам платить заработную плату - будет платить, не захочет - он вас уволит без каких-либо оснований", - наголосив В'ячеслав Буратинський, голова Федерації профспілок Одеської області.

Мітингарів підтримали депутати з "Опозиційної платформи - За життя". Запропонували колегам направити відповідне звернення до Києва. Вважають: зміни у Трудовому кодексі призведуть до масових звільнень в Україні.

"Главная проблема, о чем говорят все люди: это то, что если такое трудовое законодательство будет принято - наши люди будут покидать Украину. Зачем это делается, - мы можем только догадываться. Я лично считаю, что все ведется к тому, что наша страна ведет к полномасштабной распродаже госпредприятий для новых собственников, которые их приобретут. Намного проще при таком трудовом законодательстве будет их увольнять", - наголосив Роман Сеник, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Депутати звернення підтримали. Рішення привітав і нардеп-одесит Микола Скорик. Він вважає: позбавлення громадян прав та соціальних гарантій - це не те, чого очікували люди від нової влади.

"Трудовой кодекс, который вынесен на рассмотрение ВР, - он признан всеми авторитетными европейскими организациями абсолютно неадекватным, пещерным. Фактично, це кодекс про закріпачення наших громадян. І профспілки нашої держави категорично проти цього. Сьогодні під Одеською обласною радою мітингують профспілки Одеської області, всі галузеві профспілки, щоби чітко дати меседж владі про те, що ні в якому разі не можна приймати в цій редакції цей документ, тому що це знищує профспілки, знищує права громадян. І ще раз повторюсь - це закон про закріпачення наших громадян", - зазначив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Одеська облрада також вирішила звернутися до президента й генпрокурора з вимогою провести неупереджене розслідування масових убивств, що сталися другого травня чотирнадцятого року. Тоді загинули 48 людей.

"Потрібно провести всебічне розслідування, розслідувати: хто винен в цій трагедії, чому загинули люди і на Грецькій площі, і на Куликовому полі, і покарати винних: хай сядуть і відповідають за це питання - щоб не допускати цього більше ніколи і ніде", - наголосив Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

А представник "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Баранський запропонував депутатам оголосити цей рік в Одеській області "Роком пам'яті учасників бойових дій на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні".

"Не для кого не новость, что наших ветеранов с каждым годом, к сожалению, становится все меньше и меньше. А память об их величайшем подвиге, на наш взгляд, и я думаю, что на взгляд большинства здесь присутствующих, - должна жить в сердце каждого из нас и мы должны помнить всегда о том, какой ценой была завоевана победа над нацизмом и фашизмом", - зазначив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".