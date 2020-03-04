Паризький тиждень моди завершив показ модного дому Шанель [ Редактировать ]
Показ модного дому Шанель завершив Паризький тиждень моди. Дизайнерка Віржині Віар надихалася кінним спортом - його любила й легендарна Коко. Тож нова колекція - стримана, зроблена у чорно-білій гаммі.
Подіум теж оформили без зайвих деталей із дзеркальним покриттям і оповитий легким серпанком. Ним пройшли десятки відомих манекенниць. Зокрема донька Сінді Кроуфорд - Кайя Гербер і одна з найбільш високооплачуваних моделей світу Джіджі Хадід.
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