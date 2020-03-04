На праймериз Демократической партии США, прошедших в "супервторник" 3 марта, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс побеждает бывший вице-президент Джо Байден. Об этом сообщает DW.

В ходе "супервторника" в США предварительные внутрипартийные голосования Демократической партии прошли сразу в 14 штатах.

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Главными соперниками были бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.

Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, а также в Колорадо, Юте и Калифорнии.

"Накануне голосовать за 77-летнего Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и бывший депутат Палаты представителей из Техаса Бето О'Рурк", - говорится в сообщении.

К слову, праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Предвыборная кампания продлится 9 месяцев.

Ранее мы писали о том, кто победил на праймериз республиканцев.

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