У США сьогодні "супер-вівторок", - день, багато в чому вирішальний для кандидатів у президенти.

Чому ця дата вкрай важлива і чому шанси Байдена різко зросли?

Вибори делегатів на партійні з'їзди проходять саме сьогодні відразу в 14 штатах, та ще й на одній заморській території. По суті, за один тільки день вирішиться доля третини голосів. А той, хто їх набере найбільше, - у липні, на з'їзді, і буде оголошений єдиним кандидатом від демократів і вступить у боротьбу з Дональдом Трампом.

Ось чому цей день настільки важливий для будь-якого політика, котрий прагне стати президентом. І саме сьогодні голосують 4 найбільших штати; Каліфорнія, Техас, Північна Кароліна і Вірджинія, які всі разом направлять близько тисячі делегатів. Їхні голоси - "супер-приз" для будь-якого кандидата. І Джо Байден пішов ва-банк. Як уже він з ними домовився, що пообіцяв - загадка, проте популярні кандидати із п'ятірки лідерів: Піт Буттеджадж і Емі Клобушар несподівано вийшли з гонки. І утрьох, - у компанії ще одного екс-кандидата, Техаського конгресмена Бето О'Рурке, - заявили про підтримку Байдена. При чому, всі троє не просто заяви розповсюдили, а зробили це публічно, під камери, на мітингах в присутності тисяч людей.

Все це різко змінило ситуацію якраз напередодні сьогоднішнього супер-вівторка. Нові обличчя, на які покладали стільки надій, вибули. І, по суті, гонка перетворюється в боротьбу Байдена, Берні Сандерса і Майкла Блумберга, а точніше - його грошей, які мільярдер, не шкодуючи, віддає на рекламу. Уже 400 мільйонів доларів витратив!

Соцопитування показують, що серед демократів за популярністю серед виборців лідирує Сандерс. Його крайні, близькі до соціалізму погляди, знайшли відгук у виборців, - особливо у іспаномовних американців, наляканих боротьбою Трампа з нелегальною міграцією. Але для партійної еліти він - чужинець, І партія, схоже, вирішила поставити на більш передбачуваного Джо Байдена.

А ось Дональда Трампа "супер-вівторок" не хвилює - він і так буде кандидатом від республіканців, але, як суперник, - його більше влаштовує Сандерс. В оточенні президента вважають, що Берні їм буде легше подолати. Ось чому глава держави постійно за нього заступається, навіть заявив напередодні:

"Усе це - змова проти Берні. Вони домовилися! Поміняти голоси на посади у Білому домі. "Квід про кво", послуга за послугу, - ось що це. Так оголосіть їм усім тепер імпічмент!", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Голосування стартувало о 6 ранку і триватиме до кінця сьогоднішнього дня - з огляду на різницю в часі, є ще пів дня. І тільки тоді в команді Байдена дізнаються, чи вдалося переломити тенденцію і з аутсайдера стати одним з перших; як спрацював і чи спрацював взагалі його супер-план в цей супер-вівторок.