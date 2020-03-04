Коронавирус в Беларуси: количество зараженных втрое возросло [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, в Беларуси подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает издание "Белта".
Все случаи выявлены в результате активных мероприятий.
Министр заявил:
Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение.
Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом в Беларуси.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.
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