Во вторник, 3 марта, власти Чили подтвердили первый случай коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает La Republika.

"Мы должны подтвердить, что у нас есть первый случай коронавируса в нашей стране", - заявил министр здравоохранения Чили.

Отмечается, что вирусом заразился 33-летний мужчина, который вернулся из Индонезии.

На данный момент чилиец находится в больнице города Талька примерно в 350 км к югу от столицы Чили Сантьяго. По словам медиков, его состояние удовлетворительное.

"Мы приняли все меры, рекомендованные Организацией здравоохранения, а также все меры, которые мы посчитали необходимыми. Мы готовы бороться с этой эпидемией", - заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

К слову, это уже четвертый случай коронавируса в Южной Америке. Ранее инфекцию подтвердили в Аргентине, Бразилии и Мексике.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

По состоянию на 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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