В Чили подтвердили первый случай коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, власти Чили подтвердили первый случай коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает La Republika.
"Мы должны подтвердить, что у нас есть первый случай коронавируса в нашей стране", - заявил министр здравоохранения Чили.
Отмечается, что вирусом заразился 33-летний мужчина, который вернулся из Индонезии.
На данный момент чилиец находится в больнице города Талька примерно в 350 км к югу от столицы Чили Сантьяго. По словам медиков, его состояние удовлетворительное.
"Мы приняли все меры, рекомендованные Организацией здравоохранения, а также все меры, которые мы посчитали необходимыми. Мы готовы бороться с этой эпидемией", - заявил президент Чили Себастьян Пиньера.
К слову, это уже четвертый случай коронавируса в Южной Америке. Ранее инфекцию подтвердили в Аргентине, Бразилии и Мексике.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
По состоянию на 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
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