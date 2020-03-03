Коронавирус в Украине: в школах Харькова вводят контрольные медпроверки [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, стало известно, что из-за зафиксированного случая коронавируса в Украине в школах Харькова вводят контрольный медосмотр. Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.
По его словам, в Харькове создан совместный штаб с медиками, спасателями, эпидемиологами. На сегодня необходимости карантинных ограничений в городе нет.
"Сейчас общая задача - профилактика. В школах будет контрольный медосмотр, на работе с гриппом тоже нечего делать, это вопрос ответственности каждого", - добавил Кернес.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
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