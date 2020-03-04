Медичні маски намагалися переправити контрабандою в Румунію. Прикордонники Закарпаття злякали зловмисників на мотоциклі - і ті втекли.

Свій товар - поліетиленові пакети з нині дефіцитними масками, - покинули за кілька десятків метрів до держкордону. У п'яти пакунках виявилося 3650 одноразових масок. Наразі правоохоронці розшукують підприємливих кур'єрів.