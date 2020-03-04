Чергові санкції проти Росії. Цього разу, - за військові злочини у Сирії, - анонсувала міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Каренбауер.

Зазначила, що Німеччина має широкі комерційні зв'язки з Росією. Однак,- уже застосувала санкції через її війну проти України,- щоб показати, що Москві не можна все спускати з рук.

Крамп-Каренбауер повторила свою пропозицію створити на півночі Сирії "зону безпеки" для захисту цивільних осіб. Якщо всі "гравці" в регіоні підтримають цю ініціативу - Німеччина та інші європейські країни можуть стати на захист цих зон.