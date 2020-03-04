У трьох чернівчан, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, хворобу не виявили, - про це повідомили в обласній адміністрацій. Тим часом, чоловік, у якого підтвердили хворобу, вже почувається краще. У його дружини жодних симптомів хвороби немає, але її теж довелося ізолювати.

Підтвердження коронавірусу у 39-річного чоловіка, викликало паніку у жителів Чернівців. Навіть те, що хворий перебуває в інфекційному відділенні лікарні під наглядом медиків, - людей не заспокоїло. Напередодні ввечері вони вийшли на протест - вимагали ізолювати й дружину інфікованого:

"Ми зібралися, тому що на нас ніхто не звертав уваги. Не було ніяких мір прийнято. Ми почали бунтувати, почали дзвонити, скликати, просити допомогти нам. Ми хотіли інформації, хотіли обробки під'їзду".

На місце приїхала "швидка". За нею - поліція і владники. Людей оглянули, у під'їзді провели дезінфекцію. Та жодні аргументи фахівців людей не переконали - то ж жінку вирішили вивезти з будинку. Куди - не повідомили.

"У будинку було проведено заходи з дезінфекції. Але, скорше, для загального заспокоєння, ніж задля якоїсь дієвості - в цілому комплексі заходів, які мали б проводитися", - наголосила Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Вночі в Чернівцях дезінфікували весь громадський транспорт. І вже сьогодні стало відомо: дружину інфікованого чернівчанина помістили на обсервацію у військовий шпиталь. Щоб заспокоїти людей, у місті працює цілодобова гаряча лінія. Обмежувальних заходів наразі запроваджувати не планують.

"На їх місці, уявіть собі цю родину, ми часто про це будемо говорити. Мало того, що чоловік має небезпечну інфекцію, ще й на неї здійснюється. Вчора як злочинницю виводили. Поліція, капюшон, під руки, у машину. Заспокойтеся, люди!", - закликав Олексій Каспрук, Чернівецький міський голова.

Містяни також засуджують поведінку сусідів:

"Та, ну! Зачем эта паника? Это еще больше людей напрягает!"

"Ми далі живемо у кам'яному ритмі - робота, сім'я, дім. Паніки ніякої немає!"

Тим часом, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів про стан чоловіка, у якого діагностували коронавірус.

"Стан задовільний, температури немає. Станом на ранок була 36,8. Жодних симптомів розвитку пневмонії немає. Кашель послаблюється, людина почуває себе добре, але перебуває під наглядом лікарів і буде продовжувати перебувати в ізоляції", - наголосив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.

І як стало відомо надвечір, в обласну лікарню з підозрою на коронавірус ушпиталили ще трьох людей - зараз усіх оглядають інфекціоністи.