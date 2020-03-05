Ученые из Китая рассказали, каким образом можно защитить свое жилье от коронавируса. Для этого нужно выполнять несколько простых правил. Об этом пишет информационный портал "Фэнхуан ван".

Подробнее об этом рассказал начальника отделения Центра по противодействию эпидемий провинции Юньнань Чжоу Сяомэй.

Так, эксперт считает, что при возвращении с улицы не следует проводить специальную дезинфекцию или санитарную обработку одежды и обуви, равно как и обеззараживать помещения. Но при этом Чжоу Сяомэй рекомендует регулярно проводить самую обычную влажную уборку помещений: столов, стульев, а также дверных ручек и бытовых приборов, с которыми люди соприкасаются каждый день.

Обязательным условием эффективной профилактики коронавируса эксперт назвала проветривание квартиры не менее двух раз в день по полчаса.

Одним из важнейших элементов борьбы с COVID-19 эксперт назвала регулярное мытье рук. Делать это обязательно с мылом, в проточной воде.

Перед приемом гостей и после их ухода, медик рекомендует провести уборку. Для этого она советует использовать раствор хлора или дезинфицирующее средство на основе спирта.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.