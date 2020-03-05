"Без паніки": Мінохорони здоров'я прокоментувало ситуацію з коронавірусом в Україні [ Редактировать ]
Сьогодні з підозрою на коронавірус до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували ще двох буковинців. Днями вони повернулися з Італії. Про це повідомили в обладміністрації. Нагадаю, саме в Чернівцях третього березня зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок зараження COVID-19 на території України. І в Мінохорони здоров'я не відкидають, що через коронавірус можуть закрити школи. Рішення ухвалять, якщо зафіксують випадки передання хвороби всередині країни. Більше про ситуацію - дивіться в сюжеті.
Шість нових підозр на коронавірус перевіряють українські медики, поки хворі перебувають у ізоляції.
"Наша головна задача стримати поширення випадків на території нашої країни. Варто нагадати, що спец лікування для COVID-19 не існує, надається симптоматичне лікування. надається лікування в конкретному випадку в залежності від того як розвивається хвороба", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.
Вітчизняні медики поки що не бачать причин панікувати. Готові реагувати на поодинокі "завезені" випадки захворювання.
"Ми одразу будемо рекомендувати органам місцевого самоврядування на тій території, де буде зафіксовано цей випадок, вводити обмежувальні протиепідемічні заходи - закривати школи, дитячі садочки, музеї, кінотеатри, торгово-розважальні центри", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.
У ВООЗ, зі свого боку, не відкидають збільшення кількості зараження коронавірусом в Україні.
"Зараз увесь світ спостерігає за ситуацією в Китаї, пильно за нею стежить. І бачимо, що там уже повідомляють про меншу кількість хворих. Тож робимо висновок, що поступово активність вірусу іде на спад. Але в той же час бачимо, що кількість інфікованих у світі загалом і в Європі зокрема - зростає. Станом на сьогодні зареєстровано три тисячі 365 недужих. За останні 7 днів - 88% випадків", - говорить Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.
У готовність медиків і влади запобігти поширенню інфекції вірять не всі.
"І нові Санжари, і Чернівці показали повний параліч не тільки системи охорони здоров'я, а й системи держаного управління вцілому. Вулиця сьогодні заміняє систему охорони здоров'я і змушує владу робити ті заходи, які робила колись ліквідована санітарноепідслужба. Абсолютно здорові люди без жодних ознак хвороби можуть бути переносниками збудника і виділяти його в зовнішнє середовище, наражаючи на небезпеку оточуючих", - вважає Святослав Протас, ексголовний санітарний лікар України.
по теме
Коронавірус COVID-19 виявився смертельнішим, ніж очікувалось
Коронавірус COVID-19 виявили вже у дев'яноста країнах. По всьому світу від хвороби померли 3200 людей. Тих, хто одужав понад 53 тисячі
У Нових Санжарах завершилась обсервація евакуйованих із Китаю
Завершився період обсервації українців та іноземців, які прилетіли з Китаю, і два тижні перебували у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари". Офіційно термін карантину сплив саме опівдні
Коронавірус COVID-19: Ізраїль відправив на карантин 500 військових
В Ізраїлі кількість інфікованих COVID-19 зросла до чотирьох. Вірус виявили у дружини зараженого раніше ізраїльтянина, який тиждень тому повернувся з Італії
У Нових Санжарах завершується обсервація евакуйованих із Китаю
Сьогодні завершується обсервація евакуйованих із Китаю в Нових Санжарах Полтавської області. Офіційно термін спливає опівдні
Коронавірус заразив майже сто тисяч жителів Землі
Загалом кількість заражених COVID-19 у світі на сьогодні зросла майже до 95 тисяч. Осіб померли. Одужали понад 53 тисячі людей