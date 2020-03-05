В Мінохоронздоров'я не відкидають, що через коронавірус можуть закрити школи

Сьогодні з підозрою на коронавірус до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували ще двох буковинців. Днями вони повернулися з Італії. Про це повідомили в обладміністрації. Нагадаю, саме в Чернівцях третього березня зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок зараження COVID-19 на території України. І в Мінохорони здоров'я не відкидають, що через коронавірус можуть закрити школи. Рішення ухвалять, якщо зафіксують випадки передання хвороби всередині країни. Більше про ситуацію - дивіться в сюжеті.

Шість нових підозр на коронавірус перевіряють українські медики, поки хворі перебувають у ізоляції.

"Наша головна задача стримати поширення випадків на території нашої країни. Варто нагадати, що спец лікування для COVID-19 не існує, надається симптоматичне лікування. надається лікування в конкретному випадку в залежності від того як розвивається хвороба", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.

Вітчизняні медики поки що не бачать причин панікувати. Готові реагувати на поодинокі "завезені" випадки захворювання.

"Ми одразу будемо рекомендувати органам місцевого самоврядування на тій території, де буде зафіксовано цей випадок, вводити обмежувальні протиепідемічні заходи - закривати школи, дитячі садочки, музеї, кінотеатри, торгово-розважальні центри", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.

У ВООЗ, зі свого боку, не відкидають збільшення кількості зараження коронавірусом в Україні.

"Зараз увесь світ спостерігає за ситуацією в Китаї, пильно за нею стежить. І бачимо, що там уже повідомляють про меншу кількість хворих. Тож робимо висновок, що поступово активність вірусу іде на спад. Але в той же час бачимо, що кількість інфікованих у світі загалом і в Європі зокрема - зростає. Станом на сьогодні зареєстровано три тисячі 365 недужих. За останні 7 днів - 88% випадків", - говорить Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

У готовність медиків і влади запобігти поширенню інфекції вірять не всі.

"І нові Санжари, і Чернівці показали повний параліч не тільки системи охорони здоров'я, а й системи держаного управління вцілому. Вулиця сьогодні заміняє систему охорони здоров'я і змушує владу робити ті заходи, які робила колись ліквідована санітарноепідслужба. Абсолютно здорові люди без жодних ознак хвороби можуть бути переносниками збудника і виділяти його в зовнішнє середовище, наражаючи на небезпеку оточуючих", - вважає Святослав Протас, ексголовний санітарний лікар України.