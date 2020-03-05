Ердоган та Путін обговорять загострення в Сирії [ Редактировать ]
Сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічатиметься у Москві з Путіним. Говоритимуть про Сирію, зокрема про різке загострення ситуації в ідлібскій зоні деескалації.
У Кремлі вже поспішили заявити, що сподіваються на порозуміння і спільні заходи для стабілізації. Але, попри гучні заяви, перед візитом Ердогана до Москви Росія почала поспіхом нарощувати свою військову присутність у Сирії.
У регіон Кремль стягує нові кораблі та авіацію. Ситуація в ідлібській зоні деескалації загострилася у ніч проти 28 лютого. Тоді сирійська урядова армія, підтримувана Росією, атакувала турецькі спецзагони, які надають підтримку повстанцям.
Загинули 33 турецьких солдати. Відтоді Анкара розгорнула масштабну військову операцію проти сил Асада і його союзників.
по теме
Туреччина погрожує Сирії війною у Ідлібі
За словами президента Ердогана, залишилося небагато днів, щоби асадівсько-російський альянс припинив свою агресію в Ідлібі та відступив до районів, визначених угодою в Сочі
Війна в Сирії: армія Асада взяла Алеппо та продовжує наступ у Ідлібі
Алеппо - під контролем військ Асада, триває наступ у Ідлібі, на територію країни заходять американці
У парламенті Туреччини побилися через Ідліб
Розбіжності щодо питання про ситуацію в Ідлібі призвели до масової бійки в турецькому парламенті. Все почалося після того, як представник опозиції назвав Ердогана "безчесним і віроломним"за те, що той відправляє турецьких громадян воювати в Сирії
Греція потерпає від навали сирійських мігрантів
Тисячі біженців намагаються нелегально пробратися до країни з Туреччини - на які радикальні заходи йде берегова охорона та чому Брюссель звинувачує у шантажі Анкару?
Міжнародна комісія заявила про докази військових злочинів Росії у Сирії
На думку експертів, у період з 11 липня 2019 року по 10 січня 2020 - російська військова авіація кілька разів завдавала сліпих ударів по зонах, де перебували мирні жителі