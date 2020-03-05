Анкара розгорнула масштабну військову операцію проти сил Асада і його союзників

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічатиметься у Москві з Путіним. Говоритимуть про Сирію, зокрема про різке загострення ситуації в ідлібскій зоні деескалації.

У Кремлі вже поспішили заявити, що сподіваються на порозуміння і спільні заходи для стабілізації. Але, попри гучні заяви, перед візитом Ердогана до Москви Росія почала поспіхом нарощувати свою військову присутність у Сирії.

У регіон Кремль стягує нові кораблі та авіацію. Ситуація в ідлібській зоні деескалації загострилася у ніч проти 28 лютого. Тоді сирійська урядова армія, підтримувана Росією, атакувала турецькі спецзагони, які надають підтримку повстанцям.

Загинули 33 турецьких солдати. Відтоді Анкара розгорнула масштабну військову операцію проти сил Асада і його союзників.