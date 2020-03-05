Немецкую компанию Puma обвинили в нацизме. Так, пользователи сети увидели на модели кроссовок 2019 года портрет Адольфа Гитлера, а именно черные линии напомнили косую челку и короткие усы политика.

Возможно, этот факт не привлек бы такого внимания, если бы не история бренда. Основатель компании Puma Рудольф Дасслер и его брат Адольф поддерживали нацистский режим и были членами НСДАП.

Национал-социалисты тратили много денег на спорт, и их сторонники нуждались в большом количестве спортивной обуви. Так Дасслеры стали одной из богатейших семей в Херцогенаурахе.

К слову, пользователи соцсетей разглядели в кроссовках Storm Adrenaline не только Гитлера, но и писателя Николая Гоголя.

Отметим, что сама компания эти сравнения никак не прокомментировала.

Скандал международного уровня вызвали кроссовки "Puma" (модель Storm Adrenaline), которые напомнили пользователям соцсетей портрет Адольфа Гитлера. Критики бренда сразу припомнили состоявшего в рядах НСДАП основателя фирмы, немца Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C — ОколоНоля (@redsquare2018) March 3, 2020

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