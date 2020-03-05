У польському місті Гдиня загорілося зерносховище [ Редактировать ]
Пожежа в польському місті Гдиня. У тамтешньому порту палало зерносховище. Зайнялося близько восьмої ранку. Півсотні працівників евакуювали, про постраждалих не повідомляють.
Внаслідок пожежі пошкоджено дах площею 200 квадратних метрів. Полум'я гасили п'ять годин, залучили три десятки пожежних машин, а також загони рятувальників.
Наразі пожежу локалізовано.
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