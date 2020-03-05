У Мексиці перекинулися вагони з токсичними речовинами [ Редактировать ]
У Мексиці перекинулися вагони з токсичними речовинами. Сталося все вночі у центральному штаті Пуебла. Оголошено евакуацію в населених пунктах у радіусі п'яти кілометрів. Ризику для місцевих жителів немає, але можливе забруднення довкілля.
На місці події працюють співробітники національної гвардії, федеральних і місцевих сил цивільної оборони і громадської безпеки.
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