Правоохоронці розслідують сутички у Жмеринці [ Редактировать ]
Правоохоронці розслідують сутички у Жмеринці. Нагадаємо, минулого тижня там у бійці постраждали вісім правоохоронців. Чому мирна акція переросла у побоїще, - з'ясовували наші кореспонденти.
Неділя. Жмеринка. Міська рада зібралася на сесію. Ініціатором одного з питань стали троє депутатів. Переобрання секретаря міськради і виконувача обов'язків мера Юрія Світлака. У цей же час цю ініціативу підтримував під стінами мирний мітинг.
Віктор Жеребнюк, колишній міський голова Жмеринки:
Было решено выйти на эту акцию, об этом было объявлено - мирная акция - вручить петицию депутатам, показать, что люди не довольны, вручить плакат с коррупционным текстом.
Але ще до початку сесії в будинку помітили невідомих. Один із ініціаторів відставки каже - йому погрожували.
Віталій Кубай, депутат Жмеринської міської ради:
Коли я в зал заходив, перед фойє стояли чоловік 20 невідомих людей спортивної статури. Я ледве пройшов до сесійної зали.
Питання про переобрання секретаря на голосування таки поставили, але воно не набрало потрібної кількості підтримки.
Валерій Кушер, депутат Жмеринської міської ради:
Нас не підтримав ніхто з депутатів, адже всі інші 30 чоловік - всі працюють у відділах, на комунальних підприємствах. Хто на пенсії - той влаштував своїх дітей, які навіть на роботу не ходять, - це знає все місто!
І після цього сесія перетворилася на побоїще.
Мирні мітингувальники, - каже один із організаторів виступу, - навіть близько не підходили до будівлі.
Віктор Жеребнюк, колишній міський голова Жмеринки:
Ми прийшли самі - на камерах видно, хто. Були мирними, ми прийшли, поставили плакат, навіть метрів 20 перед вікнами, метрів 20 до мерії не підходили.
Опоненти секретаря міської ради пояснюють: виступають за переобрання Юрія Світлака з кількох причин. Розподіл бюджетних коштів, нерівні умови для участі у тендерах.
Валерій Кушер, депутат Жмеринської міської ради:
Я - депутат 4 каденцій. Тільки в цій каденції, нас - 6 депутатів міської ради - директори комунальних підприємств. Це, значить, самі собі гроші голосують - гроші виділяють, самі ці гроші на своїх підприємствах крадуть!
Сергій Довгань, приватний підприємець:
При нинішній владі навіть тендерів не проводять. Вони підняли планку, якщо я не помиляюсь, - до 2.5 млн. Це межа, до якої не проводять тендери. І, звичайно, я сплачую податки і, на жаль, не можу приймати участь ні в якому тендері.
Коли буде наступна сесія і чи порушуватимуть знову питання відставки секретаря - самі депутати навіть не беруться прогнозувати. А що ж то була за третя сила, яка спричинила сутичку і з якою метою вона це зробила, - встановлює слідство.
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