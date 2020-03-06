Окрім обстрілів ворог намагається штурмувати позиції армійців. Роблять це переважно вночі. Як військові стримують атаки найманців - розповість Руслан Смещук.

Передові позиції під окупованою Горлівкою - це зона активних бойових дій. Проти військових супротивник використовує різноманітне озброєння - і стрілецьке і важке, зокрема міномети. Крім того страждають і місцеві жителі.

Повз зруйновані хати, на самісінькій передовій, нас ведуть до нульових окопів. Паркани, будинки, покрівлі - все навколо, як решето.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Видите, вон горело, вот осколки - это прилет восьмидесятки. Дедушке побило осколками ворота, крышу, антенны.

А напередодні, під час ворожого обстрілу, неподалік була пошкоджена газова труба.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Был выход с ихней стороны - слышали приход. В той стороне было пламя, горело может 40 минут, может больше. Высокое, было зарево.

Але крім обстрілів із мінометів та гранатометів, групи російських найманців періодично намагаються підібратися впритул, та іноді навіть штурмувати українські позиції.

Євген, військовослужбовець ЗСУ:

Ситуация напряженная, особенно ночью. Ночью тяжеловато - бывает лезут, бывает стреляют. Пострелять, засечь позиции, занять наши позиции, узнать где, что.

Євген, військовослужбовець ЗСУ:

Ночью лазят постоянно. Там, вон в балке пытаются - то отгоним их. - Побратися? - Так, там уже сделали себе наблюдательные пункты. Ну, мы пробуем не отвечать на провокации, но бывает, что нужно их отпугивать - когда они группами по трое, четверо, по пятеро.

Тут неподалік - верхів'я однієї із малих річок Донецької області. Тож ворог нерідко використовує це.

Євген, військовослужбовець ЗСУ:

И вон, например, речка бежит, они открывают шлюз и такое ощущение, что колона техники идет.

Іноді в такий спосіб намагаються замаскувати переміщення ворожої групи, а часом - просто "грають на нервах". Крім того, зараз супротивник активно застосовує степовий вогонь.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Просто поджигают траву - чтобы спалить наши наблюдательные позиции. Одели броню, каски - и пошли тушить, приходится.

Особливо небезпечно те, що під час такої пожежі, окупанти обстрілюють українські позиції. А не гасити полум'я - просто неможливо.