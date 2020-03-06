Шмыгаль сделал заявление о Крыме [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление о поставках воды в Крым. Так, он отметил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина.
"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые примут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе ... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для Украины", - сказал Шмыгаль.
После эфира он опубликовал сообщение в Facebook, где отметил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.
Ранее мы писали о том, что Шмыгаль назвал состав нового Кабмина. Также читайте все, что известно о новом премьер-министре.
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